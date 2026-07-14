Миллионные демонстрации в Йемене в знак осуждения атаки саудовских агрессоров

По сообщению агентства Абна, телеканал «Аль-Масира» сообщил, что с некоторого времени в провинции Саада проходят масштабные демонстрации в знак осуждения агрессии саудовской коалиции против территории этой страны.

Прошлой ночью и вчера различные районы Йемена также стали свидетелями массовых народных демонстраций в знак осуждения атаки режима Аль Сауд на военный аэродром в Сане. Племена и народ Йемена в провинциях Хадджа, Аль-Махвит, Райма, Ад-Дали, Ибб, Таиз и Амран, проведя грандиозные собрания и масштабные марши, выразили свое решительное неприятие продолжающихся агрессий Саудовской Аравии и атаки на международный аэропорт Саны. Эти собрания были проведены с объявлением состояния боевой готовности для прекращения агрессий, снятия блокады и полной поддержки решений руководства и вооружённых сил.