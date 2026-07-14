Оман: самые опасные угрозы исходят не из Тегерана, а со стороны Тель-Авива

По сообщению агентства Абна со ссылкой на «Аль-Джазиру», Бадр аль-Бусаиди, министр иностранных дел Омана, подчеркнул: «В настоящее время ведутся сложные переговоры по разработке долгосрочного механизма, направленного на обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе».

Он добавил: «Мы несём ответственность за сотрудничество с Ираном и международным сообществом для достижения механизма, обеспечивающего свободу движения судов».

Министр иностранных дел Омана заявил: «Самые опасные угрозы безопасности Персидского залива исходят не изнутри него, а от решений и действий за пределами этого региона, особенно со стороны Тель-Авива».

Он также уточнил: «Необходимо пересмотреть отношения с Америкой, чтобы они в большей степени соответствовали стратегическим реалиям, проявившимся в ходе войны. Нынешняя война была катастрофической, не имела никакого мандата от ООН и не достигла ни одной из своих целей».