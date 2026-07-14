Официальный представитель армии: Вооружённые силы ни на йоту не уступят в вопросе Ормузского пролива

По сообщению агентства Абна, бригадный генерал Мохаммад Акраминия, официальный представитель армии Исламской Республики Иран, выступив на народном собрании на площади «Ибн Сина» в районе Ханиабад города Тегеран, выразил соболезнования в связи с мученической кончиной лидера революции и других командиров и, отметив стойкость людей на улицах, заявил: «Уже более 4 месяцев вы, дорогие люди, мужественно присутствуете на площадях, поддерживаете вооружённые силы и сорвали все планы врага».

Он добавил: «Ваше присутствие, дорогие люди, на церемонии похорон чистого тела мученически погибшего лидера революции также было беспрецедентным событием в мире, которое запечатлелось в анналах истории. Это присутствие было уникальным эпосом, цивилизационные последствия которого постепенно проявятся».

Бригадный генерал Акраминия продолжил: «Это ваше воодушевлённое присутствие на площадях свидетельствует о продолжении пути мученически погибшего лидера Исламской революции. Враг стремился уничтожить систему путём убийства лидера революции и командиров, но присутствие народа на площадях показало приверженность иранской нации пути имамов революции. Эта приверженность и стойкость народа на площадях сорвали зловещие планы врага».

Официальный представитель армии в другой части своего выступления коснулся недавних преступлений террористической армии США в Иране и заявил: «США и нынешний президент этой страны, который на самом деле является коррумпированным и преступным лицом, имеют долгую историю вероломства. Ещё до революции, 28 мордада 1332 года (19 августа 1953 года), они не вынесли национализации нефтяной промышленности как одного из прав иранского народа и организовали тот переворот. Тогда и речи не было об Исламской революции. Конечно, их враждебность к Исламской революции и системе Исламской Республики Иран намного сильнее, потому что американцы в принципе не могут терпеть обеспечения интересов всех свободолюбивых народов, включая иранский народ, и Исламская революция является знаменосцем независимости, могущества и свободы иранской нации».

Он отметил, что американцы в меморандуме о прекращении войны приняли иранские договорённости по Ормузскому проливу, но лицемерно пытались создать новый маршрут, и сказал: «Вооружённые силы Исламского Ирана с достоинством выступили против вероломства американцев и заявили, что любые действия в Ормузском проливе, кроме предусмотренных в меморандуме, встретят решительный ответ Исламского Ирана».