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Опережение соперника Нетаньяху в опросах на выборах в Израиле

13 июля 2026 - 09:23
News ID: 1839464
Source: ABNA
Опережение соперника Нетаньяху в опросах на выборах в Израиле

Согласно новому опросу на оккупированных территориях, партия «Йешар» под руководством Айзенкота обогнала партию «Ликуд», что наносит новый удар по шаткому положению Нетаньяху в преддверии выборов 27 октября.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», согласно данным института «Кантер», партия «Йешар» получила 24 мандата, опередив партию «Ликуд» с 23 мандатами.

Кроме того, по индексу личной популярности Айзенкот также опережает Нетаньяху с 41% против 37%.

Анализ распределения мандатов показывает, что блок противников правительства имеет 68 мандатов против 52 мандатов у блока сторонников Нетаньяху — ситуация, которая хорошо иллюстрирует глубину внутреннего кризиса и политическую изоляцию премьер-министра сионистского режима накануне предстоящих выборов.

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