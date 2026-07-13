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Reuters: Цены на нефть выросли на фоне эскалации напряжённости между Ираном и США

13 июля 2026 - 09:23
News ID: 1839465
Source: ABNA
Reuters: Цены на нефть выросли на фоне эскалации напряжённости между Ираном и США

Агентство Reuters сообщило, что одновременно с обострением военных столкновений между Ираном и США в регионе и сокращением поставок нефти через Ормузский пролив, мировые цены на нефть выросли более чем на 2%.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на Reuters, мировые цены на нефть на сегодняшних торгах выросли более чем на 2%.

Согласно этому сообщению, эскалация напряжённости и военных столкновений между Ираном и США в регионе, наряду с сокращением поставок нефти через Ормузский пролив, стали одними из важнейших факторов роста цен на нефть на мировых рынках.

Центральное командование террористической армии США (СЕНТКОМ) за несколько часов до этого объявило о начале новой волны атак на Иран под предлогом снижения военного потенциала Тегерана по нанесению ударов по судам, проходящим через Ормузский пролив.

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