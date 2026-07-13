Reuters: Цены на нефть выросли на фоне эскалации напряжённости между Ираном и США

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на Reuters, мировые цены на нефть на сегодняшних торгах выросли более чем на 2%.

Согласно этому сообщению, эскалация напряжённости и военных столкновений между Ираном и США в регионе, наряду с сокращением поставок нефти через Ормузский пролив, стали одними из важнейших факторов роста цен на нефть на мировых рынках.

Центральное командование террористической армии США (СЕНТКОМ) за несколько часов до этого объявило о начале новой волны атак на Иран под предлогом снижения военного потенциала Тегерана по нанесению ударов по судам, проходящим через Ормузский пролив.