Сообщения из ОАЭ, Иордании, Кувейта, Катара и Бахрейна / Что происходит на американской базе?

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на иракский телеканал «Аль-Ахад», появились новости об активации систем противовоздушной обороны на базе Муваффак ас-Салти в Иордании.

Эти сообщения пока не были подтверждены или опровергнуты иорданскими СМИ и официальными лицами, и никакой информации о возможном типе угрозы или причинах активации ПВО предоставлено не было.

База Муваффак ас-Салти является одной из важных военно-воздушных баз Иордании и местом дислокации американских военных, где в последние дни и недели на фоне региональной напряжённости были усилены меры безопасности и обороны.

Сообщения о звуках взрывов в Кувейте

Некоторые неофициальные источники также сообщили о звуках взрывов, слышимых в Кувейте.

Официальные источники и власти Кувейта пока не отреагировали на эту новость.

Активация сирен тревоги в Бахрейне

Министерство внутренних дел Бахрейна, подтвердив звучание сирен тревоги в стране, призвало граждан и жителей для обеспечения своей безопасности направиться в ближайшее безопасное место.

Катар: Гражданам оставаться в домах и безопасных местах

Министерство внутренних дел Катара также выпустило уведомление, в котором сообщило, что уровень угрозы безопасности в стране оценивается как высокий, и призвало всех граждан и жителей до дальнейшего уведомления оставаться в домах и безопасных местах.

Заявление ОАЭ о противодействии ПВО ракетной и беспилотной угрозе

Министерство внутренних дел ОАЭ также заявило, что системы ПВО страны ведут противодействие ракетной угрозе.

Министерство обороны ОАЭ в уведомлении, приписав атаки Ирану, заявило, что системы ПВО страны ведут противодействие ракетным и беспилотным атакам, запущенным в сторону страны.

Министерство также заявило, что звуки, слышимые в различных районах ОАЭ, вызваны работой систем ПВО в ходе противодействия этим угрозам.

Министерство обороны ОАЭ пока не опубликовало дополнительных подробностей о количестве ракет и беспилотников, месте перехвата или возможном размере ущерба.

Сообщение Reuters о звуках нескольких взрывов в Дохе, Катар

Агентство Reuters также сообщило из Катара, что в городе Доха были слышны звуки двух взрывов, и правительство страны одновременно направило предупреждение безопасности на мобильные телефоны граждан и жителей.

Неофициальное сообщение о попадании по авиабазе Аль-Зафра в ОАЭ

Некоторые неофициальные источники сообщили, что авиабаза Аль-Зафра в ОАЭ была поражена ракетным ударом.