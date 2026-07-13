Мощные взрывы на базах американских оккупантов в Кувейте и Иордании

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на СМИ, взрывы потрясли базы американских оккупантов в Кувейте, а эхо этих взрывов было слышно на территории Ирака.

Ранее СМИ также сообщали о звуках мощных взрывов на авиабазе «Муваффак ас-Салти» в Иордании, принадлежащей американским военным, а также о взрывах, связанных с Пятым флотом США в Бахрейне.

Согласно этому сообщению, ракетный удар по авиабазе «Муваффак ас-Салти» в Иордании вызвал сильные взрывы и сотрясения, похожие на землетрясение, на этой базе.

По данным отчёта, движение самолётов в амманском аэропорту также приостановлено.

Новостной портал «Филастын аль-Аан» также сообщил, что другие взрывы потрясли базу «Король Хусейн» в Иордании.

Телеканал «Аль-Гадир» также сообщил, что взрывы потрясли американские базы в Бахрейне.

«Филастын аль-Аан» также сообщил о мощных взрывах, связанных с Пятым флотом США в Бахрейне, и добавил, что ракеты поразили две цели на базе американских военных в Бахрейне.

Министерство внутренних дел Бахрейна в официальном заявлении сообщило о включении сирен предупреждения в стране и призвало граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям по безопасности.

В официальном заявлении МВД Бахрейна, опубликованном в социальной сети X, содержится призыв ко всем гражданам и проживающим иностранцам сохранять хладнокровие, направляться в безопасные места и следить за новостями и дополнительными объявлениями исключительно из официальных источников и СМИ страны.

Власти Бахрейна пока не предоставили дополнительных подробностей о точной причине этих событий (возможно, учения или чрезвычайная ситуация).

Атаки Корпуса стражей исламской революции на позиции и базы американских оккупантов в регионе осуществляются в ответ на агрессию американских сил против некоторых районов Ирана.