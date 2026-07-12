Утверждение террористической структуры СЕНТКОМ: Ормузский пролив открыт!

Как сообщает агентство «Абна», несколько часов назад Корпус стражей исламской революции объявил, что из-за нарушения перемирия американскими террористами в Ормузском проливе этот водный путь закрыт.

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», Центральное командование террористических сил США, известное как СЕНТКОМ, в заявлении утверждает, что Ормузский пролив открыт!

Согласно заявлению этого информагентства, Центральное командование террористических сил США в регионе, не упоминая о суверенном праве Тегерана на этот международный водный путь, заявило по этому поводу: «Ормузский пролив открыт для всех судов, намеревающихся осуществить законный проход через этот международный водный путь. Наши силы развёрнуты и готовы обеспечить продолжение свободы судоходства, несмотря на враждебные и необоснованные действия Ирана».

Террористическая структура СЕНТКОМ в продолжение этого заявления, которое носит скорее внутриполитический характер и выпущено с целью скрыть дорогостоящие последствия создания небезопасности в Ормузском проливе, утверждает: «Иран не контролирует Ормузский пролив, и движение судов продолжается. За последние 7 дней через Ормузский пролив прошло более 140 судов!»

Это происходит в то время, как военное присутствие американских террористов в регионе нарушает безопасность в этом проливе и несёт нестабильность.

Последние события в отношениях Ирана и США вновь показали, что дело двусторонних отношений по-прежнему находится в чувствительной и сложной точке; недавние атаки США на объекты на территории Ирана также стали началом нового витка военной и политической напряжённости между двумя странами. Точка, в которой одновременно видны признаки продолжения дипломатического пути, и в то же время политические и безопасные манёвры добавляют неопределённости. Эти условия сложились в то время, как недавние заявления Дональда Трампа о процессе взаимодействия с Ираном, скорее чем дать ясную картину будущего, породили новые вопросы о реальной стратегии Вашингтона.