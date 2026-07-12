Как сообщает агентство «Абна», Итамар Бен-Гвир, министр внутренней безопасности сионистского режима, сегодня, опубликовав пост в социальных сетях, оперативно отреагировал на новость о смерти Линдси Грэма, республиканского сенатора США, поддерживавшего этот режим.

В этом посте он выразил огорчение и сказал: «Сегодня Израиль потерял одного из своих величайших друзей».

Следует отметить, что Грэм считался одним из самых ярых антииранских сенаторов, занимавших воинственные позиции против Газы, «Хезболлы», ХАМАС, Ирана и России.

Реакция израильского министра на смерть антииранского сенатора США

В связи с этим Ицхак Герцог, глава сионистского режима, заявил: «Сенатор Грэм был настоящим лидером американо-израильского сотрудничества. Я был потрясён и убит горем, узнав о смерти сенатора Грэма!»

Исраэль Кац, военный министр этого режима, также написал: «Я глубоко опечален кончиной сенатора Линдси Грэма, истинного друга Израиля и одного из его самых сильных и последовательных сторонников».

Реакция сионистов на смерть антииранского сенатора США

Гидеон Саар, министр иностранных дел сионистского режима, заявил: «Поддержка Грэмом Тель-Авива и нашей безопасности была мощной. Мы потеряли великого друга».

Нафтали Беннет, бывший премьер-министр оккупационного режима, написал: «Я был глубоко тронут, узнав о смерти моего друга сенатора Линдси Грэма. Америка потеряла преданного патриота, а Израиль — одного из своих величайших друзей. Линдси мужественно стоял рядом с Израилем в наши самые тёмные часы».

Яир Лапид, лидер оппозиции в сионистском режиме, опубликовал пост, в котором написал: «Линдси Грэм был прежде всего другом. Его остроумия и энергии будет сильно не хватать! У него была глубокая преданность нашему народу и светлое видение безопасного и спокойного Ближнего Востока!»