Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Новости», госсекретарь США Марко Рубио в обращении к кубинским властям заявил, что этой стране следует изменить свой политический курс, пока не поздно.

Он с угрожающим тоном сказал: «США используют все имеющиеся средства для противодействия угрозам, исходящим от правящего режима Кубы, направленным против нашей национальной безопасности».

Рубио далее, выдвигая демагогические заявления, утверждал, что США стремятся к осуществлению экономических и политических реформ на Кубе, чтобы обеспечить лучшее будущее для этой страны!

Это происходит в то время, как правительство США посредством нефтяной блокады Кубы ухудшает гуманитарную ситуацию в этой стране, вызывая нехватку топлива и повсеместные отключения электроэнергии. Трамп ранее также угрожал Кубе военным ударом.