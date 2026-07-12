Эскалация атак сионистского режима на Газу

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Палестин аль-Яум», один палестинец погиб в результате авиаудара беспилотника сионистского режима по палатке в лагере Кудсия, расположенном к западу от Хан-Юниса на юге сектора Газа.

Беспилотник сионистского режима сегодня вечером, в воскресенье, поразил район к западу от башен Тайиба в лагере Кудсия к западу от города Хан-Юнис.

В результате этого удара была поражена палатка внутри лагеря, в результате чего как минимум один человек погиб и несколько других получили ранения.

Местные источники сообщили о доставке раненых в больницы региона, и сохраняется обеспокоенность по поводу увеличения числа жертв.

С другой стороны, палестинские источники объявили, что с гибелью ещё двух человек в результате атак на город Газа и Хан-Юнис, число погибших сегодня в результате преступлений сионистов в секторе Газа достигло 8 человек.

Эти атаки происходят в то время, когда армия сионистского режима в последние дни активизировала свои удары по жилым районам на юге Газы.