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Репортаж агентства France Presse о терпеливом ожидании проводов покойного лидера Ирана

4 июля 2026 - 12:59
News ID: 1835289
Source: ABNA
Репортаж агентства France Presse о терпеливом ожидании проводов покойного лидера Ирана

Информационное агентство France Presse в своём освещении начала церемонии проводов покойного лидера Ирана написало о «терпеливом ожидании» людей, которые за несколько часов до начала церемонии пришли пешком к месту её проведения.

По сообщению международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АС) — Ибна, агентство France Presse, одновременно с началом церемонии проводов покойного лидера Ирана, в своём репортаже сообщило, что огромная толпа скорбящих, собравшись на площади Тегерана, начала своё ожидание для участия в церемонии погребения.

Это агентство, отметив, что многие из скорбящих пришли на место церемонии с красными знамёнами, украшенными словом «шахид» (мученик), сообщило, что несколько тысяч граждан собрались на площади Тегерана за несколько часов до официального начала программы.

Согласно этому репортажу, значительная часть этой толпы прошла пешком несколько километров, чтобы добраться до места проведения церемонии и принять участие в этом политическом и культурном событии.

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