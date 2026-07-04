Главный тренер Египта посвятил победу над Австралией Палестине

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Бейт (АС) — Ибна, «Хоссам Хасан», главный тренер футбольной сборной Египта, после победы над Австралией в серии пенальти и выхода своей команды в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, посвятил эту победу, помимо Египта, также палестинскому народу.

Он добавил: Я посвящаю эту победу другой стороне, помимо египетского народа. Я посвящаю эту победу палестинскому народу, который никогда не разочаровывал нас в своей поддержке, и говорю им: да помилует Всевышний наших мучеников, которые принадлежат вам.

Главный тренер сборной Египта сказал: Моё сердце и душа — с палестинским народом, и я от всей души благодарю их, потому что они очень радовались за нас. Да дарует им Всевышний победу и да помилует их мучеников.

Хасан продолжил: Я посвящаю эту победу народу Египта и добрым, щедрым людям Палестины.

Сборная Египта по футболу, обыграв Австралию в серии пенальти в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, впервые в своей истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Палестинцы в секторе Газа с начала турнира чемпионата мира 2026 года поддерживают сборную Египта и, несмотря на тяжёлые гуманитарные условия в секторе Газа, с большим энтузиазмом следили за матчем Египта против Австралии.