Павший лидер был символом и архитектором единства шиитов и суннитов / Иран и Пакистан могут сформировать новую архитектуру исламского мира

По сообщению международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АС) — Ибна, после мученической кончины Его Святейшества великого аятоллы Сейеда Али Хосейни Хаменеи, павшего лидера Исламской революции, по всему исламскому миру, особенно в Пакистане, прокатилась широкая волна скорби, сочувствия и народных реакций. Многие пакистанские учёные, академики и представители элиты считают его не просто национальным лидером, а символом исламской чести, единства уммы и вдохновителем движения сопротивления в исламском мире. Историческое погребальное шествие павшего лидера уммы предоставило ещё одну возможность для осмысления незаурядной личности павшего лидера.

Доктор Насер Аббас Ширази, профессор международных отношений в Исламском международном университете Исламабада, директор Центра изучения мира и глобальной дипломатии и один из аналитиков стратегических вопросов и Западной Азии, в беседе с агентством Абна, описывая аспекты популярности павшего лидера Исламской революции среди пакистанского народа, подчеркнул центральную роль павшего лидера и Его Святейшества верховного лидера аятоллы Сейеда Муджтабы Хаменеи в укреплении единства исламской уммы и срыве раскольнических проектов врагов. Он также, указав на стратегические потенциалы Ирана и Пакистана, назвал развитие научного, культурного и политического сотрудничества между двумя странами необходимым условием для формирования нового регионального порядка.

Отношения Ирана и Пакистана выходят за рамки межгосударственных связей

Доктор Насер Аббас Ширази в начале этой беседы заявил: Без сомнения, отношения между Пакистаном и Ираном на различных уровнях очень тесны и прочны. Эти отношения не ограничиваются только уровнем государств, но на трёх уровнях — государство с государством, народ с народом, а также лидер с лидером — между двумя странами существуют глубокие и устойчивые связи.

Он добавил: Если мы взглянем на историю, то увидим, что Иран и Пакистан издавна имели обширные исторические связи. Историческим языком этого региона на протяжении долгого времени был персидский, а иранское искусство, культура и цивилизация оказали глубокое влияние на эту географию. Эти культурные и цивилизационные влияния очевидны и неоспоримы.