Завершение встреч посредников с Ираном и США в Дохе; переговоры продолжаются

Как сообщает агентство «Абна», «Маджед аль-Ансари», официальный представитель Министерства иностранных дел Катара, объявил, что катарские и пакистанские посредники завершили свои отдельные встречи с делегациями США и Ирана в Дохе.

Он добавил, что по вопросам, касающимся меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, и на основе результатов встречи в Швейцарии, был достигнут положительный прогресс.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара также заявил, что стороны договорились о продолжении переговоров, и решено, что время проведения следующей встречи будет определено в ближайшее возможное время.