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Завершение встреч посредников с Ираном и США в Дохе; переговоры продолжаются

2 июля 2026 - 11:18
News ID: 1834332
Source: ABNA
Завершение встреч посредников с Ираном и США в Дохе; переговоры продолжаются

Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара сообщил о завершении отдельных встреч делегаций Ирана и США при посредничестве Катара и Пакистана в Дохе.

Как сообщает агентство «Абна», «Маджед аль-Ансари», официальный представитель Министерства иностранных дел Катара, объявил, что катарские и пакистанские посредники завершили свои отдельные встречи с делегациями США и Ирана в Дохе.

Он добавил, что по вопросам, касающимся меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, и на основе результатов встречи в Швейцарии, был достигнут положительный прогресс.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара также заявил, что стороны договорились о продолжении переговоров, и решено, что время проведения следующей встречи будет определено в ближайшее возможное время.

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