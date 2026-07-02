Реакция ХАМАС на принятие закона о запрете трансляции азана оккупантами

Как сообщает агентство «Абна», исламское движение сопротивления Палестины (ХАМАС) в среду в ответ на принятие в кнессете сионистского режима законопроекта о запрете трансляции голоса азана на оккупированных территориях заявило, что принятие законопроекта о запрете и ограничении трансляции азана в мечетях Иерусалима и на оккупированных территориях в первом чтении является вопиющим посягательством на свободу вероисповедания и новым витком напряжённости в рамках религиозной войны, которую оккупанты развязали против нашей нации и наших святынь. Это действие является грубым нарушением международных договоров и норм, гарантирующих свободу отправления религиозных обрядов и защиту мест поклонения.

Движение заявило: Настойчивость преступного сионистского врага в принятии расистских законов, направленных против всего, что связано с арабской и исламской идентичностью, свидетельствует о глубине экстремизма, доминирующего в политике этого режима. Это подтверждает продолжение планов «иудаизации» с целью уничтожения арабской и исламской идентичности нашей нации, нападок на мечеть Аль-Акса и другие исламские святыни, а также попыток навязать иллюзорные реалии, которые направлены против свободы богослужения, благоустройства мечетей и посещения их, и представляет собой явный вызов чувствам мусульман во всём мире.

В заявлении исламского сопротивления Палестины говорится: Мы подчёркиваем, что азан останется вечным символом в исламе и неотъемлемой частью палестинской идентичности и Иерусалима. Законы оккупантов и их репрессивные меры никогда не смогут заглушить голос мечетей или стереть его религиозные и цивилизационные проявления. Как политика иудаизации не сможет изменить идентичность этой земли или исказить её историю, так и фашистский оккупационный режим не пожнёт от этих политик и решений ничего, кроме ещё большего поражения и разочарования.

В заключение ХАМАС заявил: Мы призываем массы палестинского народа, арабскую и исламскую умму, а также религиозные и правозащитные институты объединить усилия и расширить свою мобилизацию для защиты мечети Аль-Акса и других исламских святынь. Мы также подчёркиваем необходимость поддержки стойкости жителей Иерусалима, защиты их присутствия и противостояния в Аль-Аксе, противодействия всем попыткам оккупантов навредить свободе вероисповедания и разоблачения их расистской политики и непрекращающихся агрессий на всех международных площадках.