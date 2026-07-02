Трамп: мы не допустим доминирования Китая над Панамским каналом

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на телеканал «Россия аль-Яум», Дональд Трамп, президент США, заявил, что его страна не позволит Китаю взять под контроль Панамский канал.

Он также раскритиковал испанское правительство, заявив: Испанцы являются членами НАТО, но они не идеальные члены и ведут себя неподобающе.

Эта реакция Трампа последовала после того, как Испания не разрешила Вашингтону использовать свои военные базы во время агрессии против Ирана.

Трамп также, коснувшись ситуации с морским судоходством в Ормузском проливе, заявил: Корабли выходят из Ормузского пролива с беспрецедентными объёмами, которых никто ранее не видел; мы фиксируем рекордные показатели, и цена на нефть также снижается.