Казнь израильского шпиона и соучастника убийства командира «Аль-Кассама»

Как сообщает агентство «Абна», это ведомство подчеркнуло: органы безопасности сопротивления, пройдя все этапы и революционные процедуры, привели в исполнение смертный приговор шпиону (М.М.).

Согласно отчёту службы безопасности палестинского сопротивления, «это лицо было осуждено за сотрудничество с разведывательными органами сионистского режима и участие в нескольких массовых убийствах, которые привели к гибели большого числа палестинцев в ходе геноцидной войны в секторе Газа».

Это ведомство добавило: осуждённый также участвовал в нескольких операциях по уничтожению командиров групп сопротивления, последней из которых было убийство мученика «Изз ад-Дин аль-Хаддад» (Абу Сухайб), командующего оперативным штабом бригад «Аль-Кассам» — военного крыла движения ХАМАС.

Служба безопасности палестинского сопротивления, предостерегая шпионов сионистского режима, подчеркнула: это — неизбежная участь всех шпионов и наёмников, которые сотрудничают с планами оккупационного режима по подрыву стойкости и единства нашего народа.

Это ведомство также призвало всех, кто сбился с пути и связал свою судьбу с оккупантами, вернуться в ряды палестинцев, пока не поздно, и сдаться органам безопасности сопротивления.

Служба безопасности палестинского сопротивления в заключение подчеркнула: эти наёмники, вышедшие из национальных рядов, представляют только самих себя, а их действия противоречат обычаям и подлинным традициям палестинских семей и кланов — кланов, которые всегда играли национальную и историческую роль в сохранении внутреннего единства и противодействии заговорам врага и его пособников.