Иракский чиновник: ущерб от коррупции оценивается более чем в два триллиона долларов

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на телеканал «Россия аль-Яум», «Мунир Хаддад», юридический советник премьер-министра Ирака «Али аз-Зейди», заявил, что бюджет Ирака с 2003 года по настоящее время из-за коррупции понёс ущерб на сумму более двух триллионов долларов.

Касательно подхода нового иракского правительства к делу о коррупции в стране он пояснил: кампания по борьбе с коррупцией продолжается без каких-либо красных линий или временных ограничений.

Хаддад, ссылаясь на невероятный объём хищений, добавил: цифры разграбленных средств выходят за пределы разума и логики.

Юридический советник премьер-министра Ирака, говоря о порядке рассмотрения этих дел, заявил: судебные процессы над обвиняемыми в коррупции будут проводиться открыто.

Он также отметил, что окончательной статистики по числу задержанных нет, и операции по рейдам и задержаниям продолжаются ежедневно.

Касательно хода расследований Хаддад заявил: главные обвиняемые дали подробные признания, которые послужили ориентиром для служб безопасности и судебных органов при задержании других обвиняемых.

Он также сообщил, что некоторые разыскиваемые лица пытались бежать за пределы Ирака или в Курдистан на севере страны.

Юридический советник аз-Зейди, касаясь позиции Эрбиля по коррупционным делам, добавил: власти Курдистана сотрудничают с нами и передали федеральным властям 8 разыскиваемых лиц.

В заключение он подчеркнул, что список задержанных включает действующих и бывших высокопоставленных чиновников, а также членов парламента.