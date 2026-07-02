Переговоры российских и турецких официальных лиц о переговорах между Ираном и США

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на РИА Новости, Министерство иностранных дел России сегодня, в среду, опубликовало заявление, в котором говорится: Георгий Борисенко, заместитель министра иностранных дел России, в ходе сегодняшней встречи с Танджу Билгичем, послом Турции в Москве, обсудил договорённости (меморандум о взаимопонимании) между Ираном и США.

В заявлении Министерства иностранных дел России по этому поводу добавлено: на этой встрече также была подчёркнута необходимость полного соблюдения всеми вовлечёнными сторонами этих договорённостей для предотвращения нового обострения напряжённости.

Министерство иностранных дел России добавило: стороны также обменялись мнениями о ситуации в палестино-израильском конфликте, а также о развитии событий в Сирии, Ливане и Ливии.