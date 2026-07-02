Президент Кубы: цель блокады США — создание социальной нестабильности

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на телеканал «Россия аль-Яум», «Мигель Диас-Канель», президент Кубы, заявил, что блокада и санкции США против его страны достигли невыносимого уровня.

Он добавил, что целью этой блокады является создание социальной нестабильности на Кубе.

Президент Кубы также сообщил, что Гавана вновь вынесет вопрос об отмене санкций на Генеральную Ассамблею ООН.

Он пояснил, что Куба ежегодно представляет Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции, призывающей к прекращению торгово-экономической блокады США против этой страны — блокады, которая продолжается уже более 60 лет.

В заключение президент Кубы отметил, что эта резолюция обычно пользуется решительной поддержкой большинства государств-членов ООН, однако носит необязательный и рекомендательный характер.