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«Хезболла» Ливана проводит церемонию поминовения павшего лидера революции в южном пригороде Бейрута

3 июля 2026 - 21:49
News ID: 1834941
Source: ABNA
«Хезболла» Ливана проводит церемонию поминовения павшего лидера революции в южном пригороде Бейрута

Движение «Хезболла» Ливана объявило о проведении церемонии поминовения павшего лидера Исламской революции в южном пригороде Бейрута (Дахье) и призвало ливанский народ принять участие в этой церемонии, которая состоится в ближайшую среду вечером.

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (Абна) — движение «Хезболла» Ливана призвало ливанский народ принять участие в поминальной церемонии, которая будет проведена в память о павшем лидере революции. Эта церемония состоится в ближайшую среду в 21:00 по местному времени в южном пригороде Бейрута.

Сегодня утром, в пятницу, одновременно с прибытием тела павшего лидера Исламской революции в тегеранскую молельню имени Имама Хомейни, группа политических деятелей, учёных, мыслителей и религиозных персон из разных стран мира, присутствуя на этой церемонии, отдала дань уважения его чистому телу.

На этой церемонии делегации из числа политических деятелей, учёных и религиозных интеллектуалов из Индии, России, Пакистана, Норвегии, Шри-Ланки, Англии, Камбоджи, Греции, Швеции, Мьянмы, Таиланда, Индонезии, Афганистана и других стран, находясь рядом с телом павшего лидера революции, прочитали суру «Фатиха», выразили соболезнования и почтили память его борьбы за защиту исламской уммы и поддержку угнетённых народов.

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