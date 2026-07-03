«Хезболла» Ливана проводит церемонию поминовения павшего лидера революции в южном пригороде Бейрута

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (Абна) — движение «Хезболла» Ливана призвало ливанский народ принять участие в поминальной церемонии, которая будет проведена в память о павшем лидере революции. Эта церемония состоится в ближайшую среду в 21:00 по местному времени в южном пригороде Бейрута.

Сегодня утром, в пятницу, одновременно с прибытием тела павшего лидера Исламской революции в тегеранскую молельню имени Имама Хомейни, группа политических деятелей, учёных, мыслителей и религиозных персон из разных стран мира, присутствуя на этой церемонии, отдала дань уважения его чистому телу.

На этой церемонии делегации из числа политических деятелей, учёных и религиозных интеллектуалов из Индии, России, Пакистана, Норвегии, Шри-Ланки, Англии, Камбоджи, Греции, Швеции, Мьянмы, Таиланда, Индонезии, Афганистана и других стран, находясь рядом с телом павшего лидера революции, прочитали суру «Фатиха», выразили соболезнования и почтили память его борьбы за защиту исламской уммы и поддержку угнетённых народов.