Погребальное шествие павшего лидера — это глобальное цивилизационное явление и признак упадка западного порядка

По сообщению международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (АС) — Ибна, ходжат-оль-эслам валь-мослемин доктор Хамед Рафати, глава представительства Организации исламской культуры и связей в Куме и секретарь Всемирной премии «Садр», в аналитической беседе с международным информационным агентством Абна на тему «Международные аспекты и требования цивилизационного осмысления погребального шествия павшего лидера» подчеркнул: Погребальное шествие павшего лидера Его Святейшества великого аятоллы Сейеда Али Хаменеи — это не просто обряд скорби или эмоциональное событие, а его следует читать как цивилизационный, социальный и глобальный текст; текст, который может сыграть определяющую роль в переопределении идентичности исламской уммы и будущих мировых уравнений.

Погребальные шествия великих лидеров — нечто большее, чем просто траурная церемония

Доктор Рафати, указав на историческое место погребальных шествий великих лидеров мира, заявил: Погребальное шествие павшего лидера Его Святейшества Имама Сейеда Али Хаменеи (да будет доволен им Аллах) является исторической вехой и кульминацией исторического поворота; событием, которое в цивилизационном, культурном и социальном измерениях в глобальном масштабе поддаётся глубокому анализу.

Он, сославшись на исторические примеры, такие как погребальные шествия Махатмы Ганди, Нельсона Манделы и Мартина Лютера Кинга-младшего, добавил: Во многих случаях погребальные шествия лидеров превращались в социальные и исторические события, которые смогли повлиять на общественные настроения, национальную идентичность, политическую ориентацию и даже будущее наций.

По его словам, порой нация в ходе погребальной церемонии проявляет свои истинные чувства к статусу той или иной личности в большей степени, чем через десятки выборов и опросов общественного мнения, и этот вопрос имеет яркие примеры и в новейшей истории региона.