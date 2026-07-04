Арагичи: То, что осталось от павшего лидера, — это живая дорожная карта для будущего

По сообщению информационного агентства Ахль аль-Бейт (АС) — Ибна, Исследовательский культурный институт Исламской революции по случаю мученической кончины и погребального шествия павшего лидера Исламской революции, Его Святейшества великого аятоллы Сейеда Али Хаменеи (да будет свята его чистая душа), подготовил памятный сборник «Имам-борец, павший мученик», содержащий заметки известных научных, политических, культурных и военных деятелей, который будет опубликован в медиа павшего лидера. Далее следует заметка Сейеда Аббаса Арагичи, министра иностранных дел, опубликованная под заголовком «Наследие величия; наследие мысли Сейеда Али Хаменеи во внешней политике».

«Когда история на решающих поворотах в поисках имён для увековечения величия стойкости нации натыкается на личности, которые преодолевают не только своё время, но и горизонты будущего. Павший лидер аятолла Сейед Али Хаменеи (да будет доволен им Аллах) происходит из числа тех же несокрушимых вершин; личность, которая в годы своего руководства подняла дипломатию с уровня холодных властных отношений и сугубо бюрократических действий до уровня смысла, идентичности и цивилизационной миссии и превратила внешнюю политику в красноречивый язык достоинства нации.

Трудный опыт последних лет, сопровождавшийся навязыванием двух агрессивных войн Америки и сионистского режима против нашей любимой страны, ясно показал, что дипломатия на исторических переломных этапах — это не просто инструмент регулирования отношений, а зеркало национальной идентичности и воли. Наследие, оставленное павшим лидером в сфере внешней политики, именно таково; живой рассказ о связи национального достоинства, политической мудрости и умной целесообразности, который среди бурных волн санкций, давления, угроз и войны создал для Исламской Республики Иран особое положение.

Этот капитал, прежде всего, зиждется на фундаментальном принципе независимости; независимости, которая определяется не как изоляция, а как активное, эффективное и в то же время независимое присутствие в международной системе. В этой системе мышления дипломатия обретает смысл, когда нация считает себя субъектом взаимодействия, а не инструментом сделки. Поэтому внешняя политика Исламской Республики всегда стремилась, сохраняя идентификационные красные линии, держать диалог с миром открытым.

Его наследие выходит за рамки узких рамок редукционистских реалистических или либеральных теорий и опирается на прочный и глубокий фундамент исламско-иранской идентичности; фундамент, в котором национальные интересы определяются в русле ценностей, а не в противоречии с ними. В этих рамках сочетание идеализма с реализмом является одной из фундаментальных особенностей этой школы мысли; потому что международная система — это арена столкновения интересов, но отсутствие идеала низводит дипломатию до бездушной и лишённой истины сделки.