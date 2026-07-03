Широкое освещение в англоязычных СМИ церемонии прощания глав государств с чистым телом павшего лидера; величественные похороны в ожидании миллионов ск

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (Абна) — «Гардиан» в своём анализе предстоящей церемонии прощания и похорон чистого тела павшего лидера Исламской революции описал её как «эпическую демонстрацию скорби, национальной мощи и социальной сплочённости» и, цитируя иранских официальных лиц, написал, что эта церемония станет самым важным событием нынешнего века и крупнейшим собранием после революции 1979 года; это СМИ также в своём заголовке написало, что ожидается участие миллионов людей в этом собрании.

«Мирор» также, используя выражение «зрелищное прощание», назвал масштабность этой церемонии в пяти городах и двух странах беспрецедентной и подчеркнул, что это событие передаёт миру и, конечно, Америке ясное послание «сопротивления».

Глобальное присутствие; Иран не одинок

Агентства «Рейтер» и «Нью-Йорк Таймс», указывая на присутствие дипломатических делегаций из почти 100 стран мира, включая высокопоставленных представителей России, Китая, Пакистана, Армении, Ирака и других стран региона, назвали это присутствие признаком «обновления глобального завета» с идеалами павшего лидера. По сообщению «Нью-Йорк Таймс», длинная очередь дипломатов и религиозных лидеров в тегеранской молельне для прощания с чистым телом продемонстрировала образ «духовного и политического влияния» покойного лидера революции на международной арене, которое выходит за географические границы.

Логистика, создающая эпопею; беспрецедентная организация

Агентство «Анатолия» с аналитическим подходом рассмотрело логистические детали этого события и назвало его «одной из самых масштабных дипломатических, медийных и безопасностных операций последних десятилетий». По данным этого агентства, присутствие 14 тысяч международных журналистов, фотографов и документалистов для освещения этого события свидетельствует о стратегической важности этого исторического прощания. «Анатолия» также, подчеркивая обширные приготовления для приёма миллионов паломников в Тегеране, описало это как «признак твёрдой воли и тщательного планирования правительства Ирана» для величественного проведения этого национального траура.