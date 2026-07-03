Церемония прощания с павшим лидером — это послание мощи и сплочённости Ирана Америке и всему миру

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (Абна) — телеканал CNN в подробном репортаже о церемонии проводов и прощания с павшим лидером революции написал: «Спустя четыре месяца после мученической гибели аятоллы Али Хаменеи в начале войны Америки и Израиля против Ирана, церемония прощания и чествования его памяти проходит в формате недельного мероприятия в пяти городах и двух странах; ожидается, что в ней примут участие миллионы людей».

В репортаже добавляется: «Эта церемония совпадает с 250-й годовщиной независимости Америки и, по-видимому, несёт в себе послание и для Америки. Иранские официальные лица объявили, что начали одну из крупнейших логистических операций в истории Исламской Республики для проведения этой церемонии. Государственные служащие, университеты, профсоюзы, пожарные, военнослужащие, спасатели и даже религиозные делегации мобилизованы для организации мероприятия и управления миллионами паломников, которые прибудут из разных городов Ирана и Ирака. Иракские официальные лица также сообщили о присутствии миллионов скорбящих в этой стране».

Превращение павшего лидера в символ сопротивления

CNN добавил: «Цель этой церемонии — отправить послание миру и врагам Исламской Республики Иран о том, что система не только выжила в экзистенциальной войне, но и превратит своего павшего лидера в символ сопротивления и стойкости».

Мухаммад Бакир Калибаф, председатель парламента и глава иранской делегации на переговорах с Америкой, в своём послании написал: «Мы должны донести до мира крик крови народа, чтобы все знали, что благородный народ Ирана не будет молчать перед лицом несправедливости и не забудет кровь своего имама (аятоллы Хаменеи)». Он назвал эту церемонию «эпопеей», которая продемонстрирует величие духа иранской нации.

В продолжении репортажа говорится: «Время проведения церемонии также несёт символические послания. Тело аятоллы Хаменеи будет выставлено для всеобщего прощания одновременно с 250-й годовщиной независимости Америки, а другая часть церемонии совпадает с одним из важных шиитских праздников. Все эти обряды проводятся в месяц Мухаррам — месяц, который в шиитской культуре ассоциируется с трауром, мученичеством и восстанием имама Хусейна (мир ему)».