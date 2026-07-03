Прощание мировых лидеров с чистым телом павшего лидера

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (Абна) — молельня имама Хомейни в Тегеране с первых часов сегодняшнего утра, пятницы 12 тира 1405 года (3 июля 2026 года), стала центром беспрецедентного и величественного присутствия выдающихся политических, военных, религиозных и культурных деятелей мира. На этой исторической церемонии, организованной для прощания с чистым телом павшего лидера Исламской революции, Его Святейшества Аятоллы аль-Узмы Хаменеи, развернулись неповторимые сцены международного сочувствия, уважения и солидарности с иранским народом. Широкое присутствие официальных лиц и дипломатических делегаций со всего мира в атмосфере, наполненной скорбью и почтением, отразило высокое положение и безграничные масштабы духовного и политического влияния этого неутомимого борца на мировой арене.

Во главе дипломатических делегаций, присутствовавших в молельне, высокопоставленные представители соседних и региональных стран простились с чистым телом павшего лидера. Премьер-министр Армении «Никол Пашинян» после встречи с доктором Пезешкианом прибыл в молельню и отдал дань уважения чистому телу. Одновременно «Гурбангулы Бердымухамедов» — национальный лидер туркменского народа, «Сахиба Гафарова» — председатель парламента Азербайджанской Республики, председатель парламента Катара и генерал «Асим Мунир» — командующий армией Пакистана присутствовали на этой церемонии. Также «Шехбаз Шариф» — премьер-министр Пакистана прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания, а «Игорь Сергиенко» — председатель Палаты представителей Беларуси после встречи с Мохаммадом Багером Калибафом, присутствуя в молельне, выразил соболезнования от имени своего правительства и народа.

Эта церемония также явила собой проявление всесторонней солидарности различных течений Афганистана. «Ахмад Масуд» — лидер Фронта национального сопротивления Афганистана вместе с видной делегацией деятелей этой страны, прибыв в Тегеран, отдал дань уважения чистому телу имама-мученика уммы. Одновременно делегация представителей талибов и представители доблестного легиона «Фатимиюн» Афганистана, присутствуя в тегеранской молельне, разделили скорбь вместе с иранскими соседями и подчеркнули глубокую и неразрывную связь двух народов.

В другой части церемонии присутствие высокопоставленных делегаций из различных стран Европы, Азии и Латинской Америки привлекло внимание средств массовой информации. Делегация старших учёных России, представители парламента и члены партии «Возрождение» Болгарии, группа шиитов Германии и делегация Высшего управления мусульман Грузии были среди западных участников. Из Восточной и Южной Азии, а также Латинской Америки также присутствовали элиты, культурные деятели и мыслители из Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Китая, Таиланда, Шри-Ланки, Камбоджи, Мьянмы, Испании, Эквадора, Боливии и Мексики, которые отдали дань уважения высокому положению покойного лидера революции.

Фронт сопротивления и семьи его великих мучеников также присутствовали ярко и эмоционально на этом историческом прощании. Семьи покойного мученика Сейида Хасана Насраллы и мученика Имада Мугнии среди слёз и скорби присутствующих возобновили свою клятву чистому телу имама-мученика уммы. Также делегации шейхов, племён, курдских партий Курдского региона и представители парламента Ирака, наряду с моджахедами и деятелями бригад «Хезболла» Ирака, представителями движения «Амаль» Ливана и делегациями из Сирии, Марокко и Турции, присутствуя в молельне Тегерана, подчеркнули продолжение пути сопротивления.

Во внутреннем аспекте, после прощания глав ветвей власти, председателя Совета по целесообразности, официального представителя МИД и членов уважаемого дома имама Хомейни, высшие командующие Вооружённых сил Исламской Республики Иран простились с павшим командующим. Генерал-лейтенант Али Абдоллахи — командующий центральным штабом «Хатем аль-Анбия», генерал-лейтенант Амир Хатими, генерал Ахмадреза Радан — командующий полицией, генерал Ибн ар-Реза — исполняющий обязанности министра обороны, и адмирал Хабиболла Сайяри — заместитель начальника Генерального штаба армии по координации — в числе командующих, присутствовавших в ранние утренние часы в молельне и подчеркнувших стойкость и продолжение военного и оборонительного курса верховного главнокомандующего.