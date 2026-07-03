Кровь имама Хаменеи сделает новые поколения более стойкими на пути сопротивления

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (Абна) — Мухаммад аль-Бурайм, известный как «Абу Муджахид», руководитель медиа-офиса комитетов сопротивления Палестины, в связи с идейным и стратегическим наследием павшего лидера Исламской революции заявил: «Павший лидер Ирана смог превратить исламское единство из протокольного лозунга в стратегические цели, поскольку он рассматривал межконфессиональные разногласия как трещины, которыми колониальные державы, включая сионистов, американцев и западный мир, пользуются для разделения исламского региона и посеяния раздора».

Он добавил: «Решения и фетвы, изданные павшим лидером о запрете оскорбления символов суннитов и его усилия всеми силами предотвратить поводы для врагов, чтобы они не проникли через эту трещину, являются основополагающим шагом, который помог укрепить единство исламской уммы и отрезать путь всем, кто питается разжиганием межконфессиональных и мировоззренческих разногласий. Эти решения также помогли возродить исламскую умму для выполнения своей роли в противостоянии силам высокомерия и тирании».

Абу Муджахид, подчеркнув, что павший лидер революции был очень дальновидным, сказал: «Мученик Сейид Али Хаменеи имел глубокий взгляд на положение исламской уммы и её народа и обладал способностью точно оценивать и правильно диагностировать реальность нации. Единство в мышлении павшего лидера не ограничивалось географическими границами Ирана, а доходило до границ исламских и арабских стран и создало модель для сближения отношений между исламскими странами и их силами сопротивления».

Этот палестинский ответственный отметил: «Сопротивление в мышлении павшего лидера — это не только винтовка или ракета, а целая интеллектуальная, культурная и экономическая система, означающая неподчинение иностранному господству и достижение самодостаточности и независимости. Имам Хаменеи доказал, что сопротивление — это единственный путь сохранения достоинства и свободы народов».

Абу Муджахид, указав на центральную роль павшего лидера в укреплении идеи и подхода сопротивления, сказал: «Этот великий лидер сыграл центральную и важную роль в укреплении идеи и подхода сопротивления. Он утвердил концепцию победы веры над мечом и воплотил её в действии. Его идея и подход сопротивления стали путеводным светом для всех народов и групп сопротивления».

Он, говоря о поддержке павшим лидером уммы палестинского вопроса, сказал: «В воззрениях имама-мученика палестинская идея считается первым центральным вопросом исламского мира. Это видение и позиция не ограничились только политической поддержкой, а переросли в прямую и постоянную военную и логистическую поддержку палестинского сопротивления, что привело к стойкости сектора Газа и достижению ключевых поворотных точек».