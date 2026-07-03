Учения павшего лидера останутся в истории навсегда / Западная пропаганда не способна исказить правду о сопротивлении Ирана

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Бейт (Абна) — Давиде Росси, итальянский писатель и общественный активист, опубликовав видеосообщение, сообщил, что с воодушевлением и волнением направляется в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с Его Святейшеством Аятоллой Хаменеи, этой великой личностью, и воочию стать свидетелем одного из важных и исторических моментов иранского народа.

Он отметил, что написал труд объёмом более 300 страниц о политических и философских воззрениях Его Святейшества Аятоллы Хаменеи, и сам написал предисловие к этой книге. По словам Росси, это произведение является не просто описанием жизни павшего лидера, но и рассказывает историю народа, который в 1979 году (1357 по иранскому календарю) восстал против империализма, эксплуатации и разграбления своих ресурсов, чтобы построить общество, основанное на равенстве и независимости.

Этот итальянский писатель продолжил, что Исламская революция по-прежнему пользуется поддержкой и уважением иранского народа, и этот факт явно отличается от образа, который западная пропаганда представляет об Исламской Республике.

Удивительная способность к сопротивлению иранского народа

Росси описал способность иранского народа к сопротивлению как удивительную и сказал: «Иран никогда не был инициатором агрессии, и в последние годы сыграл важную роль в борьбе с террористической группировкой ДАИШ (ИГИЛ), поддержке шиитов региона и поддержке палестинского сопротивления».

Критикуя политику Вашингтона, он добавил, что ДАИШ была усилена при поддержке и финансировании США, но Иран встал в первых рядах борьбы с этой террористической группировкой и помог освобождению народов региона от её угрозы.

Этот итальянский общественный деятель также подчеркнул роль Исламской Республики Иран в поддержке палестинского народа и заявил: «Защита Тегераном палестинского сопротивления является частью более широкого подхода этой страны к поддержке угнетённых народов и противодействию мировому доминированию».

Росси также отметил роль Ирана в глобальном мире и формировании более справедливого и многополярного порядка, добавив, что этот путь согласуется с усилиями таких стран, как Китай и Россия, по созданию мира, основанного на сотрудничестве, равенстве и общей судьбе человечества.

Он подчеркнул, что каждый мужчина и женщина в мире, верящий в социальную справедливость и равенство, должен поддерживать опыт Исламской Республики Иран в противостоянии империализму и защите независимости народов.

Этот итальянский писатель добавил: «Его Святейшество Аятолла Хаменеи поддерживал близкие и дружеские отношения с борцами за независимость и противниками доминирования в мире».

Росси в заключение подчеркнул: «Те, кто не хочет понимать исторический путь и место Ирана, могут искажать его, но правда останется, и учения павшего мученика Аятоллы Али Хаменеи навсегда сохранятся в памяти истории».