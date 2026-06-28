Мухаммад Раад: цель соглашения правительства Ливана — политическое прикрытие для продолжения оккупации

Как сообщает информационное агентство «Абна», Мухаммад Раад, глава фракции «Верность сопротивлению» в парламенте Ливана, осудив позорное недавнее соглашение между прозападным правительством Бейрута и сионистами в США, заявил: «Заявление, выпущенное так называемой трёхсторонней структурой в Вашингтоне, включающей США, Израиль и Ливан, обнажает искажение фактов и понятий, особенно в отношении законного сопротивления, его прав и национальной роли, а также в отношении тех, кто представляет реальную и законную угрозу суверенитету Ливана. Это заявление намеренно переворачивает истину и с заранее обдуманным намерением принимает и совершает запрещённые и предосудительные действия».

Он добавил: «Это заявление также свидетельствует о полной капитуляции ливанских властей перед США и их пособничестве сионистскому врагу против собственного народа — народа, который глубоко укоренён на своей земле, отвергает израильскую оккупацию и остаётся стойким, жертвенным и отказывается капитулировать или сдаваться».

Мухаммад Раад подчеркнул: «Позиция ливанских властей, как она выражена в заявлении, выходит за рамки простого позора, бесчестия и злобы. Это означает предательство суверенитета Ливана, прав и интересов ливанского народа, его достоинства и идеалов, а также явное пренебрежение к ливанцам, их обман и искажение их свободной и благородной национальной воли».

Он добавил: «Суть этого соглашения — обеспечение политического прикрытия для продолжения оккупации Ливана сионистским режимом и создание для США пути ухода от их обязательства заставить Израиль полностью вывести войска».

Он сказал: «Суть этого рамочного соглашения кроется в его дьявольской и зловещей роли, направленной на легитимизацию оккупации Ливана израильскими оккупантами и позволяющей США уклониться от своего чёткого обязательства перед Ираном в отношении ответственности за давление на Израиль для полного вывода из Ливана и уважения его суверенитета и территориальной целостности. Преамбула этого рамочного соглашения заявляет, что Ливан под американским надзором согласился на условия Израиля для вывода, и обе стороны обязались разоружить сопротивление как предпосылку для передислокации Израиля, а не для полного вывода».

Раад подчеркнул: «Это зловещее заявление, совершенно неприемлемое и отвергаемое. Да хранит Бог Ливан и ливанский народ... и пусть ответственность ляжет на плечи благородных, свободных, мужественных и независимых людей».