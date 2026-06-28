Предупреждение ливанского движения «Амаль» о последствиях соглашения с израильским режимом

Как сообщает информационное агентство «Абна», движение «Амаль» призвало весь народ Ливана с максимальным уровнем бдительности и национального единства избегать попадания в раскольнические планы, задуманные сионистским режимом.

В ответ на соглашение между правительством Бейрута и режимом Тель-Авива движение также заявило: «Это соглашение несбалансированно и ведёт к укреплению и закреплению реалий в пользу сионистского режима».

«Амаль» предупредило, что данное соглашение также несёт политические и суверенные риски и не может быть принято.

Исламская группа Ливана: критерием любого соглашения является сохранение суверенитета и полный вывод Израиля из Ливана

Кроме того, как сообщает телеканал «Аль-Джазира», Исламская группа Ливана подчеркнула: «Критерием любого соглашения [с израильским режимом] является полное сохранение суверенитета Ливана и гарантия вывода сионистских военных со всех оккупированных ливанских территорий».

Эта группа также предупредила: «Любые переговоры о монополии на оружие и расширении суверенитета государства на территории Ливана не должны вестись под давлением сионистских оккупантов или угроз».

Эти заявления прозвучали в ответ на соглашение правительства Ливана с сионистским режимом в Вашингтоне, в то время как «Хезболла» заявила о своём полном несогласии с ним на различных уровнях.