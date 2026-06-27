Фидан: Нельзя позволить Израилю разрушить взаимопонимание между Ираном и США

По сообщению агентства «Абна», Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции, на совместной пресс-конференции с Анитой Ананд, министром иностранных дел Канады в Оттаве, назвал подписание меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, которое привело к установлению прекращения огня, важным шагом и заявил, что распространение этого меморандума на Ливан также является позитивным развитием.

Фидан подчеркнул: Нельзя позволить израильскому режиму нарушить ход переговоров и призвал мировую общественность и все вовлечённые стороны действовать с осторожностью, осмотрительностью и мудростью.

Он выразил надежду, что стороны продолжат свой конструктивный подход и как можно скорее достигнут соглашения по оставшимся вопросам.

Министр иностранных дел Турции также оценил постоянное обеспечение свободы судоходства и бесперебойного прохода через Ормузский пролив как крайне важное в текущих условиях и вновь заявил о готовности Анкары поддержать процесс переговоров между Ираном и США.

Фидан в другой части своего выступления коснулся событий в Газе и предупредил, что этот регион по-прежнему находится в крайне чувствительном и хрупком состоянии, и им нельзя пренебрегать.

Он добавил: Несмотря на усилия международного сообщества, Израиль не выполнил свои обязательства, а предотвращение ввода гуманитарной помощи в Газу усугубило ситуацию.

Министр иностранных дел Турции добавил, что Израиль, вопреки положениям прекращения огня, продолжает расширять своё военное присутствие и усиливает давление на мирных жителей.

Указав на увеличение нападений поселенцев на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, он назвал эти действия серьёзной угрозой для достижения прочного мира.

Фидан в заключение сказал: Его консультации с министром иностранных дел Канады вновь подтверждают общую позицию двух стран, основанную на решении палестинской проблемы на основе справедливого и устойчивого подхода к созданию двух государств.