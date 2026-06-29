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Заявление Axios: Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о прекращении атак

29 июня 2026 - 08:59
News ID: 1832969
Source: ABNA
Заявление Axios: Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о прекращении атак

Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о прекращении атак и проведении встречи в Дохе.

Как сообщает информационное агентство «Абна», Axios со ссылкой на американского чиновника заявил, что Иран и США достигли соглашения о прекращении взаимных атак и проведении встречи на этой неделе.

Согласно заявлению этого американского чиновника, Иран и США проведут встречу в предстоящий вторник в городе Доха для урегулирования разногласий, касающихся Ормузского пролива.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что технические переговоры с Ираном о механизме реализации меморандума по-прежнему запланированы на ближайшие дни.

Этот американский чиновник, ссылаясь на недавние перестрелки между Ираном и США, заявил, что никакие переговоры не отменялись и контакты продолжаются.

Это происходит в то время, как несколькими часами ранее газета The Wall Street Journal сообщила об отмене переговоров на этой неделе в Швейцарии.

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