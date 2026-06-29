Заявление Axios: Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о прекращении атак

Как сообщает информационное агентство «Абна», Axios со ссылкой на американского чиновника заявил, что Иран и США достигли соглашения о прекращении взаимных атак и проведении встречи на этой неделе.

Согласно заявлению этого американского чиновника, Иран и США проведут встречу в предстоящий вторник в городе Доха для урегулирования разногласий, касающихся Ормузского пролива.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что технические переговоры с Ираном о механизме реализации меморандума по-прежнему запланированы на ближайшие дни.

Этот американский чиновник, ссылаясь на недавние перестрелки между Ираном и США, заявил, что никакие переговоры не отменялись и контакты продолжаются.

Это происходит в то время, как несколькими часами ранее газета The Wall Street Journal сообщила об отмене переговоров на этой неделе в Швейцарии.