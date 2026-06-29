Берни Сандерс: Трамп убил тысячи невинных в Иране; кабинет геноцида Нетаньяху

Как сообщает информационное агентство «Абна», Берни Сандерс, старший сенатор США от штата Вермонт, в своём выступлении заявил: «Трамп хочет выделить дополнительные 500 миллиардов долларов на военный бюджет, и это не является приоритетом для народа».

Этот старший американский сенатор добавил: «Трамп во время своей предвыборной кампании обещал положить конец бесконечным войнам, но начал войну против Ирана, в которой были убиты тысячи невинных мужчин, женщин и детей».

Берни Сандерс затем добавил: «Мы покончим с неэтичной и неэффективной внешней политикой, а также с военным бюджетом, значительно превышающим триллион долларов в год. Больше не будет трат миллиардов долларов на бесконечные войны. Больше не будет трат миллиардов долларов на кабинет геноцида Нетаньяху в Израиле».