Представитель Ливана: Израиль стремится разжечь гражданскую войну в Ливане

По сообщению агентства «Абна», Амин Шари, представитель, связанный с «Хезболлой», в парламенте Ливана подчеркнул: позиция этой партии в отношении противодействия прямым переговорам с сионистским режимом является неизменной.

Он добавил: Израиль пытается получить то, чего не смог добиться через военный конфликт, путём разжигания войны между ливанским народом. Тель-Авив хочет получить больше уступок от Ливана.

Шари заявил: согласие «Хезболлы» на размещение ливанской армии к югу от реки Литани обусловлено полным выводом сионистского режима из этого района.

Ранее также Ахмад Кабалан, джафаритский муфтий Ливана, в своём заявлении предупредил, что соглашение между правительством его страны и сионистским режимом при посредничестве США является «худшей национальной катастрофой» в истории Ливана и не имеет никакой легитимности.

Он добавил, что нынешнее правительство Ливана представляет только само себя, а не ливанский народ.

Кабалан продолжил: опасность заключается в том, что эта рамочная договорённость фактически предоставляет сионистской армии своего рода опекунство над действиями армии и оккупированными территориями Ливана, а также косвенно признаёт суверенитет Тель-Авива над районами, которые он оккупировал.