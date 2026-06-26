  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Ирак готов принять лидера-мученика уммы; Мухаррам этого года стал Мухаррамом Хусейни — Хаменеи

26 июня 2026 - 19:34
News ID: 1831657
Source: ABNA
Ирак готов принять лидера-мученика уммы; Мухаррам этого года стал Мухаррамом Хусейни — Хаменеи

Иракский писатель и аналитик в своей статье написал: в этом году также спонтанно, исходя из совести гордого и карбалайского народа Ирака, можно заметить, что они изо всех сил, вместе с массами людей и своей молодёжью, готовятся к погребальной церемонии имама Хаменеи (да будет свята его тайна) в Ираке в дни священного Мухаррама.

По сообщению международного информационного агентства Ahl al-Bayt (ABNA), после мученической гибели лидера Исламской революции, аятоллы Хаменеи, началась масштабная подготовка при координации с иракскими учреждениями и посольством Ирана для проведения церемонии погребения его тела в городах Наджаф и Кербела 17-го тира (8 июля). Ожидается, что это событие пройдёт при участии миллионов иракцев и станет символом глубины стратегических связей двух народов.

Учитывая многочисленные просьбы иракского народа, учёных, племён, кланов и элит о принятии тела павшего лидера революции в Ираке, погребальная церемония его светлого тела состоится в среду, 17-го тира, в городах Наджаф и Кербела. Подробная информация о времени и месте будет предоставлена официальными лицами иракского правительства.

В этом году Мухаррам Хусейни в Ираке приобрёл иной колорит. Скорбящие по Хусейну в религиозных общинах и чтецы поминальных песнопений читали стихи в честь павшего лидера уммы. Изображения имама Хаменеи на стенах хусейний и улицах Ирака свидетельствуют о привязанности и преданности иракских шиитов павшему лидеру Исламской революции.

Your Comment

You are replying to: .
captcha