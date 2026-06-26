Посол Ирана в России: Имам Хаменеи навсегда останется в истории

Как сообщает Международное информационное агентство «Ахль аль-Бейт» (ABNA), посол Ирана в России Казем Джалали выступил на траурной мероприятии, посвящённой памяти Имама Хусейна (a), которое прошло в Исламском центре Москвы с участием шиитов разных национальностей.

В своей речи дипломат подчеркнул особое значение событий Ашуры.

««Имам Хусейн (а) — ковчег спасения и светоч наставления. Тот, кто вступит на этот путь, обретёт спасение, а отвернувшийся от него погибнет. В 61 году по хиджре, 1387 лет назад, произошла трагедия Ашуры, и Имам Хусейн (а) принял мученическую смерть. Удивительно, что спустя более 1400 лет это событие продолжает жить в сердцах людей. За тысячи лет на земле произошло бесчисленное множество событий, однако память о большинстве из них давно исчезла», — отметил он.

По словам Джалали, шииты, читая траурные песнопения и оплакивая Имама Хусейна (а), воспринимают Ашуру не как далёкое историческое событие, а как трагедию, происходящую сегодня.

««В чём заключается тайна этого события? Почему кровь Имама Хусейна (а) продолжает волновать сердца миллионов людей? Что сделал Имам Хусейн (а), что Всевышний даровал ему столь высокое положение и пожелал сохранить его имя навеки? Почему любовь к нему с каждым годом становится всё сильнее, а всё больше народов произносят: "Лаббайк, о Хусейн!"? Почему его называют "Саруллах" — "Кровь Аллаха"?»»

Посол отметил, что одной из главных причин бессмертия Имама Хусейна (а) стало то, что он пожертвовал всем, что имел, ради Всевышнего.

««Ашура подобна монете с двумя сторонами. Одна её сторона — красота, величие и духовность, другая — жестокость, зло и преступления. Все зверства Ашуры были совершены войском Язида. Невозможно назвать ни одного проявления жестокости, которого бы тогда не произошло: убийство шестимесячного младенца, казнь восьмидесятилетнего старца, гибель молодых воинов, мученическая смерть самого Имама Хусейна (а), внука Пророка Мухаммада (с), нападение на его семью, поджог шатров и отсутствие какой-либо пощады к женщинам и детям».»

Вместе с тем, подчеркнул Джалали, Ашура является воплощением высочайших духовных ценностей.

««Здесь мы видим истинное поклонение Богу. В ночь Ашуры Имам Хусейн (а) попросил отсрочку, чтобы провести её в молитве. Покаяние, мученическая смерть Али Акбара (а), беседы сподвижников с Имамом Хусейном (а), а также то, что ни один из его воинов не перешёл на сторону Язида, — всё это проявления величия Ашуры. Кажется, будто все духовные красоты мира собрались в Кербеле в ночь и день Ашуры. Именно эти ценности продолжают формировать наше общество».»

Продолжая выступление, дипломат заявил:

««Великое благо заключается уже в том, что мы находимся в лагере истины, а не в лагере лжи. Мы создали Фронт сопротивления, и даже наши братья-сунниты присоединились к нему. То, что сегодня среди нас живёт идея мученичества и мы говорим: "Хусейн — наш лозунг, мученичество — наша гордость", — это огромное достоинство. Разве не является великим благом то, что сегодня Иран, Азербайджан и Ирак являются землями Имама Хусейна (а), а любовь к нему распространяется далеко за их пределами?»»

Говоря о победе Исламской Республики Иран в так называемой «войне Рамадан», Джалали отметил:

««То, что сегодня мы одержали победу над силами зла, — великое благословение. Кто мог предположить, что Фронт сопротивления и Исламский Иран смогут противостоять армии мировой державы — Соединённых Штатов — и армии крупнейшей региональной силы — сионистского режима — и одержать победу? Благодаря вашему сопротивлению сионистский режим, по милости Всевышнего, стал одним из самых ненавистных режимов в мире.»

«На протяжении всей истории существовали и Язид, и Имам Хусейн (а). Сегодняшние язидиты — это такие люди, как Трамп и Нетаньяху. Если Язид во время Ашуры убил одного Али Асгара, то современные язидиты убили множество Али Асгаров. Новая Кербела происходит прямо у вас на глазах. Какую вину несли семи-двенадцатилетние дети, погибшие в Минабе?»»

Продолжая свою речь, посол заявил: ««Современные язидиты сделали мучеником Имама Хаменеи — Имама Хусейна нашего времени. Они повторили то же преступление, которое Язид совершил в день Ашуры. Во время церемонии прощания весь мир увидит, что Имам Хаменеи навсегда останется в истории.»

«Они убили Имама Хаменеи, рассчитывая устранить его, однако сегодня весь мир видит обратное: Имам Хаменеи словно обрёл новую жизнь, а его кровь оказала огромное влияние. Шахид Имам Хаменеи говорил, что Аллах поднимет народ Ирана на борьбу. Иран до войны и Иран после войны — это две разные страны. Сегодня мы все одержали победу на стороне истины. Почему этот фронт невозможно победить? Потому что перед нами всегда один из двух благих исходов: либо мученическая смерть, либо продолжение борьбы. Люди, погружённые исключительно в материальную жизнь, не способны понять смысл мученичества. Наш шахид-лидер постоянно со слезами молил Всевышнего даровать ему мученическую смерть».»

Завершая выступление, Джалали подчеркнул: ««Хвала Аллаху, фронт истины с каждым днём расширяется, а число наших союзников растёт. Одной из таких стран является Российская Федерация. Россия следует тем же путём, что и мы, выступая против мирового однополярного устройства.»

«Мы выражаем благодарность Президенту России Владимиру Путину. Он стал первым главой государства, выразившим соболезнования в связи с мученической смертью нашего лидера, а также первым политическим деятелем, поздравившим с избранием нового лидера — аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи. Мы также высоко ценим то, что в Российской Федерации представители авраамических религий имеют возможность свободно исповедовать свою веру и совершать религиозные обряды».»

В мероприятии также приняли участие представитель Верховного лидера Ирана в России и руководитель Исламского центра Москвы ходжат-оль-ислам валь-муслимин Мехди Бахтавар, а также советник по вопросам культуры Посольства Ирана в России доктор Абдолреза Рашед.