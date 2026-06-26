Режим Аль Халифа арестовал женщину-шиитку

По сообщению агентства Ahl al-Bayt (ABNA), власти режима Аль Халифа задержали «Фатиму Харун», исследователя в области социальных наук, за публикацию мнения об Ашуре в Instagram.

Министерство внутренних дел Бахрейна в четверг заявило, что её задержание было произведено по обвинению в злоупотреблении социальными сетями, а опубликованный ею контент содержал публичное оскорбление одной из религий.

В ответ Правление по делам заключённых Бахрейна осудило этот арест, назвав его очередным звеном в процессе систематического ограничения свободы слова и подавления мыслителей и гражданских активистов в стране.

Эта организация в своём заявлении сообщила, что выдвинутые против Фатимы Харун обвинения являются общими и неопределёнными, которые неоднократно использовались для судебного преследования критиков и криминализации свободы слова.

По словам этой организации, действие исследовательницы было не чем иным, как использованием её естественного права на выражение мнения.

Правление по делам заключённых Бахрейна также подчеркнуло, что арест известного академического и общественного деятеля только за публикацию мнения в виртуальном пространстве свидетельствует об усилении давления на элиту и интеллектуалов, а также о попытках ограничить виртуальное пространство и ужесточить контроль над свободой слова — действие, которое, по мнению этой организации, противоречит международным обязательствам и стандартам в области прав человека.