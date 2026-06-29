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Хезболла: Мы следим за сионистским врагом; право на защиту родины сохраняется

29 июня 2026 - 08:56
News ID: 1832961
Source: ABNA
Хезболла: Мы следим за сионистским врагом; право на защиту родины сохраняется

Исламское сопротивление в Ливане, осудив авиаудары израильской армии, назвало эти действия явным нарушением соглашения о прекращении огня и подчеркнуло, что отслеживает все нарушения врага.

Как сообщает информационное агентство «Абна», ливанская «Хезболла» в заявлении объявила, что армия сионистского врага вчера продолжила нарушать соглашение о прекращении огня, нанося авиаудары, производя взрывы и нанося удары по различным районам на юге Ливана.

«Хезболла» в этом заявлении подчеркнула, что эти действия являются грубым и явным нарушением режима прекращения огня.

«Хезболла» добавила: согласно полученным сообщениям, сионистский враг нанёс удары по жилым зданиям в районах «Набатия» и «Мейфдун», а также один беспилотник атаковал открытую местность в посёлке «Фарун».

Кроме того, армия врага с помощью подрывных операций взорвала жилые здания в посёлках «Тайба» и «Хадаса», а также произвела взрывы в посёлке «Мадждаль-Зун».

В заключение Исламское сопротивление, заявив, что внимательно отслеживает все случаи нарушения режима прекращения огня со стороны армии сионистского врага, подтвердило своё законное право на защиту родины и народа.

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