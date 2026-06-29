Как сообщает информационное агентство «Абна», Наваф аль-Мусави, бывший депутат парламента Ливана и высокопоставленный член «Хезболлы», заявил, что Джозеф Аун, президент Ливана, — это тот, кто хочет гражданской войны в Ливане, и оказывает давление на командующего армией Рудольфа Хейкала, чтобы тот ушёл в отставку, но командующий армией отвергает это.

Аль-Мусави заверил ливанский народ, что рамочное соглашение, подписанное в Вашингтоне между представителями ливанского правительства и сионистским режимом, не имеет ценности и не вызывает беспокойства.

С другой стороны, 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что ливанское правительство официально обратилось к Вашингтону с просьбой не публиковать «безопасное приложение» к рамочному соглашению с этим режимом. Аналитики полагают, что этот запрос о сокрытии является свидетельством позорного характера этих приложений, которые, вероятно, содержат пункты, противоречащие национальному суверенитету Ливана и принятию навязанных оккупантами условий безопасности.

Одновременно с объявлением о подписании этого соглашения, столица Ливана Бейрут стала свидетелем демонстраций против этого соглашения, которое протестующие сочли позорным и предательством суверенитета и территориальной целостности Ливана.