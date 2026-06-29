Нетаньяху: Мы атаковали инфраструктуру «Хезболлы» с уведомления США

Как сообщает информационное агентство «Абна», «Биньямин Нетаньяху», премьер-министр сионистского режима, и «Исраэль Кац», военный министр этого режима, утверждали, что уничтожили туннели и подземную инфраструктуру, принадлежащую «Хезболле», в районе «Мадждаль-Зун» на юге Ливана.

В продолжении этого заявления упоминается, что сионистский режим перед проведением этой операции уведомил США и американского представителя в Ливане о разрушении инфраструктуры «Хезболлы».

Нетаньяху и Кац в этом заявлении объявили, что армия этого режима продолжит разрушать инфраструктуру «Хезболлы» и устранять угрозы для городов на севере Израиля.

Нетаньяху и Кац также утверждали, что сионистские военные останутся в «безопасной зоне», определённой на юге Ливана.

Нетаньяху и Кац в продолжение своих заявлений добавили, что разрушенный туннель содержал сотни единиц оружия и несколько пусковых платформ для ракет.