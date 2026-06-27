Джафаритский муфтий Ливана: Соглашение правительства Бейрута с Израилем — худшая национальная катастрофа

По сообщению агентства «Абна», «Ахмад Кабалан», джафаритский муфтий Ливана, в своём заявлении предупредил, что соглашение между правительством Ливана и террористическим «Израилем» при посредничестве США является «худшей национальной катастрофой» в истории Ливана и не имеет никакой легитимности.

Он добавил, что нынешнее правительство Ливана представляет только само себя, а не ливанский народ.

Кабалан продолжил: опасность заключается в том, что эта рамочная договорённость фактически предоставляет террористической израильской армии своего рода опекунство над действиями армии и оккупированными территориями Ливана, а также косвенно признаёт суверенитет Израиля над районами, которые он оккупировал.

Он также назвал то, что происходит за кулисами переговоров в Вашингтоне между правительством Ливана и израильским режимом, «катастрофой за катастрофой» и подчеркнул, что никогда не примет его реализацию на практике.

Джафаритский муфтий Ливана далее, заявив, что «те, кто препятствует защите ливанской армией своей страны, на самом деле стремятся принести армию в жертву через эту национальную катастрофу», добавил: нынешнее руководство ввело Ливан в чёрный ящик [неопределённости и скрытности] и передало ключи от суверенитета страны Вашингтону и Тель-Авиву.

Кабалан в заключение сказал: независимо от цены этой позорной сделки, этот план никогда не будет реализован.