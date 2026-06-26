Страх министра обороны сионистского режима перед угрожающим посланием Сардара Каани

По сообщению агентства ABNA со ссылкой на Al Jazeera, министр обороны сионистского режима, который, по-видимому, встревожен и обеспокоен угрожающим посланием Сардара Исмаила Каани — командующего силами «Кудс» КСИР, написал в социальной сети X на персидском языке: Каани, командующий силами «Кудс» Ирана, недавно выдвинул неоднократные угрозы в адрес Израиля.

«Исраэль Кац» в продолжение своих преувеличенных заявлений утверждал: в любом случае, если Иран нападёт на Израиль, это будет самой большой ошибкой, которую он когда-либо совершал.

Он также заявил: ни Хормуз не поможет им, ни нападение на мирных жителей — ничто не остановит нас, и наши силы готовы довести дело до конца.

Сардар Исмаил Каани в своём послании, опубликованном на личной странице, предупредил сионистов: пусть сионисты знают; те, кто стоял и сражался против вас, езидиты, с духом Ашуры и верой Хусейна, хранят в душе ту же вечную веру, что: каждый день — Ашура, и каждая земля — Кербела.

Сардар Каани заявил: вы, сионисты, должны покинуть весь Ливан, потому что эта земля — поле стойкости и сопротивления, а не место для игр оккупантов.

Он добавил: если сионисты сегодня добровольно не отступят, завтра они будут вынуждены бежать с позором и поражением.

Он сказал: не забывайте 2000 год и историческое завещание мученика Сейеда Хасана Насраллы в Бинт-Джбейле; то обещание всё ещё живо, и нет сомнений, что та же сцена повторится вновь.