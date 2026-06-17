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Китай: закон джунглей вновь начинает проявляться

17 июня 2026 - 10:33
News ID: 1828281
Source: ABNA
Китай: закон джунглей вновь начинает проявляться

Министр иностранных дел Китая предупредил о повторном проявлении закона джунглей в мире.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», Ван И, министр иностранных дел Китая, подчеркнул, что прекращение огня на Ближнем Востоке необходимо для создания основы на пути к устойчивой архитектуре безопасности в регионе.

Он добавил, что закон джунглей вновь начинает проявляться, потому что Устав ООН не соблюдается.

Ван И заявил, что голос стран Глобального Юга должен быть услышан в ООН.

Он также подчеркнул, что важно усилить оперативный потенциал Совета Безопасности ООН.

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