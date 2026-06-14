По сообщению агентства «Абна», Морин Дауд, американская журналистка, в своей колонке в газете New York Times написала, что дело Джеффри Эпштейна, миллиардера, осужденного за сексуальные преступления, по-прежнему ложится тяжелым политическим бременем на плечи Дональда Трампа, президента США, и его администрации, и все попытки Белого дома отвлечь внимание от этого дела до сих пор были безуспешны.

Автор, начиная с ироничного введения о распространении веры в колдовство и магию в американской народной культуре, пишет, что Трампу, возможно, потребуется «заклинание», чтобы избавиться от призрака Эпштейна.

По мнению New York Times, большая часть американской общественности считает, что полные факты, касающиеся Эпштейна, еще не раскрыты, и существует много неясностей относительно его связей и широкой сети знакомых.

Автор, указывая на отсутствие прозрачности и сохраняющуюся неопределенность в этом деле, пишет, что прежние отношения между Эпштейном и президентом затрудняют для Трампа возможность избавиться от этого дела или убедить общественность в его незначительности.