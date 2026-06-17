Почему поражение США перед Ираном более катастрофично, чем война во Вьетнаме?

Как сообщает информационное агентство «Абна», журнал Foreign Policy в статье написал, что президент США Дональд Трамп вступил в добровольную войну; войну, которая закончилась политической и военной катастрофой, чьи долгосрочные последствия останутся внутри Америки и за её пределами.

В этом докладе говорится, что война Америки против Ирана — это более серьёзное и тяжёлое стратегическое поражение, чем война во Вьетнаме, поскольку она нанесла прямые удары по важным интересам США и ослабила глобальные позиции этой страны. Тогда как война во Вьетнаме не помешала Америке добиться успехов в Холодной войне.

Слабость Америки в ведении затяжных войн

Согласно этому докладу, война против Ирана внешне отличается от предыдущих военных поражений США. В этой войне Иран не стал свидетелем масштабной военной мобилизации или народных протестов, подобных тем, что происходили во Вьетнаме. Критерием поражения США является не количество погибших американцев, а масштаб ущерба, нанесённого стратегическим целям Америки.

Война во Вьетнаме, несмотря на тяжёлые человеческие потери, не смогла изменить траекторию американской мощи в мире, но в отношении Ирана всё было с точностью до наоборот; Америка вышла из войны более слабой, чем при вступлении в неё. Военные действия США, несмотря на превосходство в вооружении, обнажили ограниченность американской мощи для ведения затяжных войн. Нанесение ударов по иранским мирным жителям, особенно по детям в Минабе, также стало символом этой войны.