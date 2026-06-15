Как сообщает корреспондент агентства «Абна», сионистское СМИ I24 News сообщило, что министры кабинета сионистского режима считают, что президент США Дональд Трамп не смог отделить ливанский театр военных действий от иранского.

В этом сообщении говорится: «Следует признать, что театры военных действий в Ливане и Иране напрямую связаны друг с другом».

Следует отметить, что Иран неоднократно подчёркивал, что прекращение войны в его стране должно включать и Ливан, и что любая агрессия сионистского режима против южного пригорода Бейрута (Дахье) встретит ответную реакцию.

Ранее 14-й канал израильского телевидения в резкой и пассивной реакции охарактеризовал недавнюю политику президента США как «удар» по интересам Тель-Авива.

Это сионистское СМИ, выразив неспособность проанализировать новое поведение Белого дома, признало: «То, что Трамп совершил по отношению к нам, — это настолько серьёзное и прискорбное событие, что описать и объяснить его масштабы трудно».