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Сионистские СМИ: Трамп не смог разделить театры военных действий в Иране и Ливане

15 июня 2026 - 11:19
News ID: 1827320
Source: ABNA
Сионистские СМИ: Трамп не смог разделить театры военных действий в Иране и Ливане

Одно из сионистских СМИ признало провал Трампа в попытке отделить театры военных действий в Иране и Ливане друг от друга.

Как сообщает корреспондент агентства «Абна», сионистское СМИ I24 News сообщило, что министры кабинета сионистского режима считают, что президент США Дональд Трамп не смог отделить ливанский театр военных действий от иранского.

В этом сообщении говорится: «Следует признать, что театры военных действий в Ливане и Иране напрямую связаны друг с другом».

Следует отметить, что Иран неоднократно подчёркивал, что прекращение войны в его стране должно включать и Ливан, и что любая агрессия сионистского режима против южного пригорода Бейрута (Дахье) встретит ответную реакцию.

Ранее 14-й канал израильского телевидения в резкой и пассивной реакции охарактеризовал недавнюю политику президента США как «удар» по интересам Тель-Авива.

Это сионистское СМИ, выразив неспособность проанализировать новое поведение Белого дома, признало: «То, что Трамп совершил по отношению к нам, — это настолько серьёзное и прискорбное событие, что описать и объяснить его масштабы трудно».

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