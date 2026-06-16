Глава разведки Турции: предстоят сложные переговоры между США и Ираном

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на турецкую газету Zamam, Ибрагим Калын, глава турецкой разведывательной службы, в ответ на подписанный между Ираном и США меморандум о взаимопонимании заявил, что соглашение, которое будет заключено между США и Ираном, будет сопровождаться сложными переговорами.

Калын сказал, что Турция приветствует объявленное соглашение между Вашингтоном и Тегераном, но подчёркивает необходимость осторожного подхода к нему и заявляет, что следующий этап станет свидетелем трудных переговоров по основополагающим вопросам.

Калын пояснил, что новости о достижении соглашения были встречены с удовлетворением, но вопрос ещё не завершён. Он сказал, что предстоящий период будет полон сложных переговоров, которые коснутся основополагающих и спорных вопросов между сторонами.

Он, выразив благодарность странам, сыгравшим роль в процессе переговоров, включая Пакистан и Катар, отметил, что это соглашение может стать важным шагом на пути к достижению прочного мира в регионе. Он также выразил надежду, что следующий этап поможет укрепить стабильность и установить прочный мир на Ближнем Востоке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также вчера заявил, что регион «вздохнул с облегчением» после объявления соглашения между США и Ираном после месяцев напряжённости. Он подчеркнул, что эта «бессмысленная война» наконец завершилась.

Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции, также в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи подчеркнул необходимость осторожности в отношении любых провокаций, направленных на срыв соглашения, и отметил, что Турция продолжит своё участие в укреплении мира, спокойствия и стабильности в регионе.