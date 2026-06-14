Соглашение с Ираном не достигло ни одной из целей Нетаньяху

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», Яир Лапид, лидер оппозиции израильского режима, заявил, что соглашение, которое сейчас формируется, не достигает ни одной из военных целей, установленных кабинетом Биньямина Нетаньяху, премьер-министра этого режима.

Несколько других сионистских чиновников, выражая обеспокоенность по поводу соглашения Ирана с Америкой, заявили 12-му каналу израильского режима, что это соглашение ставит под угрозу самые глубокие интересы безопасности Израиля.

Эта обеспокоенность также привела к тому, что малый военно-политический кабинет израильского режима проведет завтра вечером заседание.