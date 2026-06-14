Гарибабади: Иран – победитель годичной войны с агрессорами

По сообщению агентства «Абна», Казем Гарибабади в своем послании, отмечая первую годовщину 12-дневной войны и чтя память мучеников этой войны, написал: Год назад, на рассвете, когда американо-сионистский враг полагал, что несколькими ударами сможет сломить волю нации, имена навсегда стали бессмертными в истории Ирана.

Он добавил: Сионистский режим, который для своего существования нуждается в убийстве командиров и ученых независимой страны, ищет силу не на поле боя, а в отчаянии, агрессии и преступности.

Правовой и международный заместитель министра иностранных дел продолжил: Прошел год, Иран не потерпел поражения, не отступил и не ослабил свою волю, а одержал блестящие победы над своими врагами. Плод крови мучеников, самопожертвования командиров и ученых, а также мудрых решений павшего лидера и знаменосца чести Ирана – это Иран, более стойкий, осведомленный и решительный, чем когда-либо.